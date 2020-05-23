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Суббота, 23.05.2020
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Бразилия вновь опередила РФ по числу зараженных коронавирусом

Бразилия вновь опередила РФ по числу зараженных коронавирусом
02:36 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:В Бразилии коронавирусом заболели 330 890 человек.

За время пандемии нового коронавируса в Бразилии на COVID-19 заболели 330 890 человек. В то же время в России зафиксировано 326 448 случаев заболевания.

Информируют данные сайта worldometers, данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

В России с 326 448 (+ 8894 больных за минувшие сутки) случаев заболевания 3249 человек умер, 99 825 пациентов уже выздоровели. Первый диагностирован случаи COVID-19 в РФ обнаружили 2 марта.

В Бразилии с 330 890 (+19 969) заболевших 21048 человека умерло, 125 960 человек выздоровели. 26 февраля в стране подтвердили первый случай COVID-19.

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Россия, РФ, Коронавирус, Covid-19.
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