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Эпидемия COVID-19: Бразилия вышла на второе место в мире по количеству зараженных

Эпидемия COVID-19: Бразилия вышла на второе место в мире по количеству зараженных
11:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Бразилии возросло общее количество зараженных.

Бразилия в субботу заняла вторую строчку в списке стран с самым высоким числом выявленных случаев заражения коронавирусом после Соединенных Штатов, передает бразильский новостной портал G1.

По последним данным, в Бразилии выявили 330 тыс. 890 случаев заражений коронавирусом, скончались более 21 тыс. человек. Последние три дня в стране ежедневно умирает свыше 1 тыс. зараженных.

За последние сутки в стране выявили более 20 тыс. новых случаев заражения. При этом эксперты полагают, что если в Бразилии проводилось больше тестов на коронавирус, то число заражений было бы еще выше.

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Согласно информации бразильского Минздрава, 135,4 тыс. бразильцев уже вылечились от коронавируса.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару называл COVID-19 "обычным гриппом", а также открыто пренебрегал средствами индивидуальной защиты в общественных местах во время встреч со сторонниками. В последнее время президент Бразилии все чаще появляется на публике в маске.

Накануне ВОЗ назвала Южную Америку новым эпицентром COVID-19.

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Ранее сообщалось, что в Перу число случаев заражения COVID-19 превысило 100 тыс. человек и достигло 108,7 тыс., скончались в этой стране свыше 3,1 тыс. человек. В Чили заражения выявили у 61,8 тыс. человек, скончались 630 человек, в Эквадоре - у 35,8 тыс. человек нашли коронавирус, скончались более 3 тыс. человек.

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Бразилия, Карантин, Коронавирус.
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