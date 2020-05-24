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В Канаде уже больше зараженных коронавирусом, чем в Китае

В Канаде уже больше зараженных коронавирусом, чем в Китае
03:26 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:В Канаде 83 621 человек болеют коронавирусом.

За время пандемии нового коронавируса в Канаде на COVID-19 заболели 83 621 человек. В то же время в Китае зафиксировано 82 971 случаев заболевания.

Об этом сообщают данные сайта worldometers, данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

В Канаде с 83 621 (+ 1141 больных за минувшие сутки) случаев заболевания 6355 человек умерли, 43 305 пациентов уже выздоровели. Первый диагностирован случаи COVID-19 в стране обнаружили 26 января.

В Китае с 82 971 заболевших 4634 человек умерли, 78258 человек выздоровели. Секретные службы США провели анализ и пришли к выводу, что Китай в начале января скрыл масштабы вспышки и высокую степень опасности коронавируса с целью провести закупку лекарств и средств защиты от болезни.

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Китай, Канада, Коронавирус, Covid-19.
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