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COVID-19: в Индии третий день подряд рекордный суточный прирост инфицированных

COVID-19: в Индии третий день подряд рекордный суточный прирост инфицированных
08:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Индии третий день подряд фиксируют большие скачки заражений.

Индия сообщила про 6 667 новых случаев коронавируса за последние 24 часа - крупнейший однодневный всплеск заболеваемости в стране на сегодняшний день, сообщило Министерство здравоохранения и семейного благополучия в воскресенье.

За тот же период было зарегистрировано 147 смертей, связанных с COVID-19. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заболевания в стране достигло 131 868, а смертей — 3 867.

Уже третий день подряд Индия сообщает о наивысшем ежедневном приросте инфицированных. В пятницу Министерство здравоохранения зарегистрировало 6568, а в субботу 6629 новых случаев.

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Как отмечается, это происходит по мере восстановления внутренних рейсов в Индии. Правительство объявило, что внутренние авиакомпании смогут восстановить услуги со следующей недели, хотя некоторые штаты страны заявили, что пассажиры, прибывающие все еще будут находиться в обязательном 14-дневном карантине.

Как сообщалось, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 342 097 человек. В свою очередь, выздоровели 2 112 185.

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Индия, Карантин, Коронавирус.
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