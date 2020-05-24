Эпидемия: в Польше количество случаев коронавируса превысило 21,2 тысячи

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Польше общее количество зараженных превысило 21 200 человек.

По состоянию на 24 мая, количество зараженных коронавирусом в Польше возросло до 21 236 человек, из которых 995 человек умерли, а 9194 вылечились.

Об этом сообщает в Twitter Министерство здравоохранения Польши.

"Количество зараженных коронавирусом - 21 236, 995 человек скончались", - говорится в сообщении.

В польских больницах на сегодня находятся 2 242 пациентов с коронавирусом, 79 326 человек - на домашнем карантине, 19 529 - под эпидемиологическим надзором, 9 194 человек вылечились.

В Польше уже проведено более 770 тыс. тестов на выявление коронавируса.

Как сообщалось, с 18 мая в Польше введен третий этап смягчения карантинного режима. В частности, возобновлена с ограничениями работа косметических, гастрономических заведений и некоторых спортивных объектов, а с 25 мая будет возобновлена работа школ для опеки над детьми 1-3 классов и консультаций с выпускниками. Изменения введены и в функционировании общественного транспорта: с 18 мая увеличены лимиты на количество пассажиров в автобусах, трамваях или метро.

Распоряжением главы МВД Польши иностранным студентам, в том числе из Украины, с 22 мая разрешено въезжать в Польшу.

В Украине, по состоянию на утро 24 мая, подтверждено 20986 случаев COVID-19, из них 617 летальных, 7108 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 406 новых случаев.