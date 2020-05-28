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Пандемия COVID-19: АБР выделил Грузии $100 млн на преодоление последствий

Пандемия COVID-19: АБР выделил Грузии $100 млн на преодоление последствий
15:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook

Новости мира:АБР утвердил кредит для Грузии в размере $100 млн.

Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) утвердил кредит для Грузии в размере $100 млн, чтобы помочь правительству страны смягчить негативные последствия пандемии коронавируса COVID-19 и его воздействие на бизнес и наиболее уязвимые слои населения.

"Мы выражаем полную поддержку действиям (властей - ИФ) Грузии на пандемию, и этот комплексный финансовый пакет будет использован на необходимые нужды в медицинской и социально-экономической областях", - заявил президент АБР Масацугу Асакава, слова которого приводятся в сообщении банка.

Как говорится в пресс-релизе, Грузия еще в январе начала предпринимать меры по сдерживанию распространения коронавируса, но пандемия значительно повлияла на экономику страны. В частности, введенные ограничения на перемещения нанесли удар по туристическому сектору, в марте этого года по сравнению с мартом прошлого года число иностранцев в Грузии сократилось почти на 60%.

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Отмечается, что пакет финансовой поддержки АБР был разработан в тесной координации с Международным валютным фондом и другими партнерами по развитию.

Грузия является членом АБР с февраля 2007 года. За этот период страна получила от банка около $2,8 млрд на поддержку бюджета и финансирование инфраструктурных, а также других проектов, в том числе проектов малого и среднего бизнеса.

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Грузия, Пандемия, АБР.
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