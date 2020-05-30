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Мировые расходы на вооружение сократятся на фоне пандемии коронавируса

Мировые расходы на вооружение сократятся на фоне пандемии коронавируса
10:28 Сегодня Телеграф

Новости мира:Сокращение расходов будет зависеть не только от экономических факторов, связанных с кризисом из-за пандемии, но и от долгосрочного социального и политического выбора, который сделают страны.

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мировые расходы на вооружение будут сокращаться в ближайшие два года.

Об этом сообщил директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит, передают "РИА Новости". Однако, по его словам, резкого сокращения расходов в этой области ожидать не стоит.

«В 2019 году расходы на вооружение составили $1,9 трлн, это рекордно высокий уровень. Скорее всего, это станет пиком и в 2020-2021 году можно ожидать снижения расходов. Насколько резким будет это снижение, сложно сейчас предсказать К сожалению, нет повода ожидать, что выбор может быть сделан в пользу резкого сокращения расходов», - сказал Смит.

Как пандемия коронавируса повлияет на безвиз ЕС с Украиной

Директор SIPRI добавил, что сокращение расходов будет зависеть не только от экономических факторов, связанных с кризисом, спровоцированным пандемией, но и от долгосрочного социального и политического выбора, который сделают страны.

Согласно последнему рейтингу SIPRI, в 2018 году оборот 100 крупнейших производителей оружия составил $420 млрд. Объем мировых продаж вооружений вырос в 2018 году на 4,7%. Первые пять мест в рейтинге заняли исключительно американские компании. В рейтинге по странам первое место заняли США, второе - Россия, третье - Великобритания.

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Вооружение, SIPRI, Коронавирус, Covid-19, Дэн Смит.
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