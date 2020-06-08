Благодаря молитвам: в Танзании заявили, что "свободны от коронавируса"

Новости мира:Джон Магуфули объявил страну "свободной от коронавируса" благодаря молитвам граждан.

Президент Танзании Джон Магуфули объявил страну "свободной от коронавируса" благодаря молитвам граждан.

Об этом сообщает BBC.

"Болезнь устранена благодаря Богу", - сказал Магуфули в столичной церкви Додома.

Он также похвалил граждан за то, что те не носили маски и перчатки.

Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность по поводу стратегии правительства Танзании относительно COVID-19.

Магуфули неоднократно заявлял, что кризис в сфере здравоохранения преувеличен, и призывал людей посещать службы в церквях и мечетях, говоря, что молитвы "могут победить" вирус.

29 апреля правительство страны прекратило публикацию данных о заболевших, на тот момент в Танзании было зафиксировано 509 случаев и 21 летальный исход.