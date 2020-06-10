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Среда, 10.06.2020
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Статистика по коронавирусу: суд Бразилии обязал президента раскрыть правду

Статистика по коронавирусу: суд Бразилии обязал президента раскрыть правду
01:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Бразилию через суд обязали открыть "коронавирусную" статистику.

Верховный суд Бразилии обязал президента возобновить публикацию статистических данных о количестве больных, выздоровевших и умерших от коронавирусной болезни.

Об этом сообщает The Guardian.

"Бразильский судья верховного суда приказал администрации Жаира Болсонару возобновить публикацию полной статистики относительно COVID-19 после шагов по сокрытию такой информации", - говорится в сообщении.

Судья Алехандро де Мораес дал 48 часов на выполнение решения. Согласно ему, обновление общенациональной статистики относительно коронавируса должно, как и ранее, выходить ежедневно.

Таким образом, суд удовлетворил иск двух бразильских оппозиционных партий, обжаловавших решение властей о закрытии статистики относительно заболеваемости COVID-19.

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Непосредственно решение суда бразильская власть еще не прокомментировала, впрочем президент страны Жаир Болсонару во время последнего заседания правительства в очередной раз обвинил журналистов в поднятии паники в связи с коронавирусной болезнью.

По данным бразильских СМИ, в стране от коронавирусной болезни умерли 37312 человек, а общее количество подтвержденных случаев составляет 710887.

Бразилия перестала обновлять информацию о числе зараженных коронавирусом

Бразилия занимает второе место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом после США.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару поддержал решение правительства ограничить доступ к информации о ситуации с распространением коронавируса в стране.

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Бразилия, Коронавирус, Covid-19.
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