Статистика по коронавирусу: суд Бразилии обязал президента раскрыть правду

Верховный суд Бразилии обязал президента возобновить публикацию статистических данных о количестве больных, выздоровевших и умерших от коронавирусной болезни.
Об этом сообщает The Guardian.
"Бразильский судья верховного суда приказал администрации Жаира Болсонару возобновить публикацию полной статистики относительно COVID-19 после шагов по сокрытию такой информации", - говорится в сообщении.
Судья Алехандро де Мораес дал 48 часов на выполнение решения. Согласно ему, обновление общенациональной статистики относительно коронавируса должно, как и ранее, выходить ежедневно.
Таким образом, суд удовлетворил иск двух бразильских оппозиционных партий, обжаловавших решение властей о закрытии статистики относительно заболеваемости COVID-19.
Непосредственно решение суда бразильская власть еще не прокомментировала, впрочем президент страны Жаир Болсонару во время последнего заседания правительства в очередной раз обвинил журналистов в поднятии паники в связи с коронавирусной болезнью.
По данным бразильских СМИ, в стране от коронавирусной болезни умерли 37312 человек, а общее количество подтвержденных случаев составляет 710887.
Бразилия занимает второе место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом после США.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару поддержал решение правительства ограничить доступ к информации о ситуации с распространением коронавируса в стране.