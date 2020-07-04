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Их триллионы: Эфиопия и Кения страдают от нашествия саранчи на фоне Covid-19

Их триллионы: Эфиопия и Кения страдают от нашествия саранчи на фоне Covid-19
15:31 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
В конце прошлого года, первые крупные скопления из миллиардов особей саранчи заполонили Эфиопию и Кению. Затем в апреле 2020 года триллионные рои снова обрушились на эти африканские страны. Теперь ученые ожидают, что третья волна нашествия саранчи повторно ударит по северо-востоку Африки уже в июле этого года.

С января по Кении и Эфиопии пронеслись огромные скопления саранчи, опустошающие поля, пастбища и источники средств к существованию.

Правительства изо всех сил пытались подавить их, но они продолжают размножаться, угрожая целым экономикам, которые также страдают от пандемии Covid-19.

В прошлом месяце рейтинговое агентство Fitch выпустило свое первое в истории предупреждение о том, что саранча может подкосить макроэкономическую стабильность в Восточной Африке. Так в Эфиопии ненасытные насекомые стали причиной роста цен на продукты питания, ускоряя потребительскую инфляцию, которая и так уже составляет около 20% в год. Саранча также может привести к увеличению бюджетного дефицита в Эфиопии.

"Каким бы ужасным и драматичным событием это ни было, но есть более глубокое сообщение. И сообщение состоит в том, что мы меняем окружающую среду". - рассказал энтомолог Дино Мартинс в интервью Гарвардской газете.

Он считает, что такие факторы, как вырубка лесов, чрезмерное истощение экосистем из-за разведения крупного рогатого скота и расширение пустынь, становятся причиной для чрезмерного количества саранчи.

Ученые обеспокоены тем, что современные решения, такие как распыление пестицидов с вертолетов, не дают достаточных результатов и могут нанести вред здоровью людей и окружающей среде.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), на сегодняшний день более полумиллиона гектаров земли в регионе опрыскиваются пестицидами.

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В ФАО убеждены, что это позволило сохранить достаточно основных зерновых культур, чтобы прокормить восемь миллионов человек. Однако есть опасения, что это окажет негативное влияние на биоразнообразие и может затронуть других существ, которые не наносят никакого вреда.

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Все по теме:

Кения, Эфиопия, Саранча.

Автор:

Телеграф
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