Коронавирус "отступает" в городах Канады

В Канаде продолжает падать рост числа новых случаев COVID-19. Согласно последним данным, прирост заболеваемости за месяц составил около восьми тысяч случаев.

Количество "подхвативших" коронавирус на территории Канады за последние три недели увеличилось всего на восемь тысяч человек, с начала пандемии зафиксировано 112,5 тыс. инфицированных.

Об этом сообщает Минздрав страны.

Наибольший прирост зараженных COVID-19 в Канаде, население которой достигает 37,6 млн человек, наблюдался в марте-мае, когда ежедневно выявлялось до 1,5 тыс. случаев. Резкое снижение началось с июня.

По данным министерства, всего с начала пандемии погибли почти 8,9 тыс. заболевших. Свыше 3,5 млн человек прошли тестирование, более 98,5 тыс. заболевших выздоровели.

Франкоговорящяя провинция Квебек больше всего пострадала от COVID-19. Там зафиксировано свыше 58 тыс. случаев заражения. В соседней провинции Онтарио, где находится столица страны Оттава, выявлено 38,2 тыс. инфицированных. В расположенных на западе Канады провинциях Альберта и Британская Колумбия число заболевших составляет 10 и 3,4 тыс. соответственно.

В провинциях Квебек и Онтарио зафиксировано самое большое количество летальных исходов по стране с начала пандемии - около 5,7 тыс. и 2,8 тыс. соответственно.

На севере, в приграничной с Аляской территории Юкон, Северо-Западных территориях, Нунавуте, а также в атлантической провинции Остров Принца Эдварда не выявлено ни одного летального исхода с начала пандемии.