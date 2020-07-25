Скачать
Суббота, 25.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украина значительно увеличила экспорт товаров в Египет
Украина значительно увеличила экспорт товаров в Египет
Нет - трансграничной преступности: Еврокомиссия приняла новые законы
Нет - трансграничной преступности: Еврокомиссия приняла новые законы
ПСЖ - обладатель Кубка Франции (Видео)
ПСЖ - обладатель Кубка Франции (Видео)
Как нужно есть яблоки, чтобы они приносили максимум пользы
Как нужно есть яблоки, чтобы они приносили максимум пользы

Коронавирус "отступает" в городах Канады

Коронавирус "отступает" в городах Канады
07:07 Сегодня Телеграф
В Канаде продолжает падать рост числа новых случаев COVID-19. Согласно последним данным, прирост заболеваемости за месяц составил около восьми тысяч случаев.

Количество "подхвативших" коронавирус на территории Канады за последние три недели увеличилось всего на восемь тысяч человек, с начала пандемии зафиксировано 112,5 тыс. инфицированных.

Об этом сообщает Минздрав страны.

Наибольший прирост зараженных COVID-19 в Канаде, население которой достигает 37,6 млн человек, наблюдался в марте-мае, когда ежедневно выявлялось до 1,5 тыс. случаев. Резкое снижение началось с июня.

Эпидемия COVID-19: В Румынии второй день подряд более 1,1 тыс новых случаев заражения

По данным министерства, всего с начала пандемии погибли почти 8,9 тыс. заболевших. Свыше 3,5 млн человек прошли тестирование, более 98,5 тыс. заболевших выздоровели.

Франкоговорящяя провинция Квебек больше всего пострадала от COVID-19. Там зафиксировано свыше 58 тыс. случаев заражения. В соседней провинции Онтарио, где находится столица страны Оттава, выявлено 38,2 тыс. инфицированных. В расположенных на западе Канады провинциях Альберта и Британская Колумбия число заболевших составляет 10 и 3,4 тыс. соответственно.

В провинциях Квебек и Онтарио зафиксировано самое большое количество летальных исходов по стране с начала пандемии - около 5,7 тыс. и 2,8 тыс. соответственно.

COVID-19: В Германии - наибольшее количество случаев коронавируса со средины мая

На севере, в приграничной с Аляской территории Юкон, Северо-Западных территориях, Нунавуте, а также в атлантической провинции Остров Принца Эдварда не выявлено ни одного летального исхода с начала пандемии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Канада, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Исмаилов жестко нокаутировал Емельяненко (Видео)
02 "Большая собака": Haval представил свой новый кроссовер DaGou (Фото)
03 Этот тест-иллюзия подскажет Вам, что делать со своим будущим
04 В оккупированном Крыму пропал трехлетний сын политзаключённого Сулейманова
05 Певица Оля Цибульская показала пикантный образ, с которого началась ее карьера (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президента Зеленского ждут в Египте
Президента Зеленского ждут в Египте
На Буковине произошло землетрясение
На Буковине произошло землетрясение
В столичном зоопарке родилась альпака
В столичном зоопарке родилась альпака
Рецепт дня: Запеканка из баклажанов и кабачков, с сыром и свежим базиликом
Рецепт дня: Запеканка из баклажанов и кабачков, с сыром и свежим базиликом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь