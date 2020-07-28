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"Мы справимся": временный президент Боливии выздоровела от COVID-19

"Мы справимся": временный президент Боливии выздоровела от COVID-19
Обновлено 04:14 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Временная президент Боливии Жанин Аньес сообщила, что смогла победить коронавирус и возвращается к работе.

"Искренне благодарю за любовь и поддержку во время моей болезни COVID-19. Меня выписали из больницы, так что я возвращаюсь к нормальной работе. Ваши проявления любви дали мне сил продолжить движение вперед. Мы, боливийцы, одна большая семья. Мы справимся с вызовами", - написала она в своем Twitter.

О положительном результате теста на коронавирус Аньес сообщила 9 июля. 

"Результаты моего теста оказались положительными. Я в порядке и буду продолжать работу на самоизоляции", - написала она тогда в Twitter.

Помимо Аньес коронавирус обнаружили у министра здравоохранения Боливии, главы Центробанка, главы администрации президента и спикера сената.

Согласно данным на 27 июля, в Боливии обнаружено 69 429 случаев COVID-19, из них 2 583 человек скончалось. Победить болезнь смогли 45 677 человек. 

По состоянию на утро понедельника, 27 июля, в мире зарегистрировано 16 420 289 случаев коронавирусной болезни. Всего за время пандемии зафиксировано 652 256 летальных случаев, выздоровели уже более 10 миллионов человек.

В Украине COVID-19 за минувшие сутки обнаружили еще у 807 человек. Скончались от осложнений болезни за сутки 11 больных.

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Все по теме:

Боливия, Коронавирус, Жанин Аньес, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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