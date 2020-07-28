"Мы справимся": временный президент Боливии выздоровела от COVID-19

Временная президент Боливии Жанин Аньес сообщила, что смогла победить коронавирус и возвращается к работе.

"Искренне благодарю за любовь и поддержку во время моей болезни COVID-19. Меня выписали из больницы, так что я возвращаюсь к нормальной работе. Ваши проявления любви дали мне сил продолжить движение вперед. Мы, боливийцы, одна большая семья. Мы справимся с вызовами", - написала она в своем Twitter.

Gracias de todo corazón por el cariño y apoyo durante mi enfermedad de coronavirus. He sido dada de alta, y vuelvo al trabajo normal. Sus muestras de cariño me dieron fuerzas para seguir adelante. Los bolivianos somos una gran familia. Vamos a salir adelante. — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 27, 2020

О положительном результате теста на коронавирус Аньес сообщила 9 июля.

"Результаты моего теста оказались положительными. Я в порядке и буду продолжать работу на самоизоляции", - написала она тогда в Twitter.

Помимо Аньес коронавирус обнаружили у министра здравоохранения Боливии, главы Центробанка, главы администрации президента и спикера сената.

Согласно данным на 27 июля, в Боливии обнаружено 69 429 случаев COVID-19, из них 2 583 человек скончалось. Победить болезнь смогли 45 677 человек.

По состоянию на утро понедельника, 27 июля, в мире зарегистрировано 16 420 289 случаев коронавирусной болезни. Всего за время пандемии зафиксировано 652 256 летальных случаев, выздоровели уже более 10 миллионов человек.

В Украине COVID-19 за минувшие сутки обнаружили еще у 807 человек. Скончались от осложнений болезни за сутки 11 больных.