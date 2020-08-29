Эпидемия COVID-19: В Перу продлили режим ЧП

Перу в пятницу продлило чрезвычайное положение еще на 90 дней из-за участившихся случаев коронавируса. Об этом сообщили в Xinhua.

Таким образом был введен карантин в четырех южных регионах Куско, Мокегуа, Пуно и Такна, а также — в 46 провинциях страны.

Общественные собрания, а также походы в гости к родственникам были запрещены "во избежание увеличения числа инфицирования COVID-19".

Как отметили в правительстве, увеличение случаев заражения коронавирусом, вероятно, связано с "увеличением передвижения людей из-за возобновления экономической деятельности, межпровинциальных воздушных и наземных транспортных сообщений, а также скопления людей в торговых и городских транспортных центрах".

По информации на утро 29 августа в мире уже 24 734 448 больных COVID-19 с начала пандемии.

Ранее, за прошедшие 24 часа во Франции зарегистрировали 7 300 новых случаев заболевания на коронавирус.