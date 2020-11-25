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Среда, 25.11.2020
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Каким был Диего Марадона в молодости и перед смертью (фото)

Каким был Диего Марадона в молодости и перед смертью (фото)
22:13 Сегодня Телеграф

Великий аргентинский футболист Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Экс-футболист сборной Аргентины недавно перенес операцию из-за субдуральной гематомы.

"Телеграф" решил собрать подборку фото легендарного футболиста, чтобы напомнить, каким был Диего Марадона.

Жизнь - личная драма. Какие дети и семья осталась у Диего Марадоны (фото)

Из биографии спортсмена известно, что родился он в аргентинском городе Ланус, который на сегодняшний день является частью агломерации Больший Буэнос-Айрес. Семья будущей звезды мирового футбола более чем простая: отец работал на мельнице, мать вела домашнее хозяйство и занималась детьми, ведь помимо Диего, в семье было еще семь детей.

20 октября 1976 года, за десять дней до своего 16-летия Диего Армандо Марадона вышел на замену в матче чемпионата Аргентины «Архентинос Хуниорс» - «Тальерес». Так начался великий путь великого футболиста.

В итоге Марадону перекупил «Бока Хуниорс» - один из двух популярнейших аргентинских клубов.

Позже Диего оказался в Европе, и нигде нибудь, а в самой «Барселоне». Позже сам Марадона назовет этот переход ошибкой. 

За семь сезонов с Диего «Наполи» выиграл два «скудетто», чего не случалась ни до, ни после Марадоны, Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Италии, дважды становился в чемпионате вторым и один раз – третьим.

По окончании дисквалификации, которая длилась целых 15 месяцев, Диего оказался в «Севилье», которую тренировал хорошо знакомый Марадоне Карлос Билардо. Именно он и настоял на переходе футболиста.

Марадона снова вернулся в большой футбол после более чем полуторогодчного перерыва.

За сборную Марадона дебютировал в 16 лет, проведя первый матч в феврале 1997 года. А чуть больше года спустя Диего ждало одно из самых горьких разочарований в жизни. Включенного в расширенную заявку сборной Аргентины Марадону главный тренер команды исключил из списка за две недели до старта турнира.

Поэтому первым чемпионатом мира для Марадоны стал турнир 1982 года

Клубная карьера Марадоны-тренера ничем не примечательна – два не самых сильных аргентинских и один эмиратский клуб, в каждом из которых он повел по неполному сезону.

В своем Инстаграми время от времени Марадона тоже публиковал свои фотографии. Вот последние его фото на собственной странице.

 
 
 
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Допис, поширений Diego Maradona (@maradona)

 

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Diego Maradona (@maradona)

 

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Diego Maradona (@maradona)

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Диего Марадона.

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Телеграф
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