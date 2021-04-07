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Среда, 07.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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104-летняя женщина дважды победила коронавирус (видео)

104-летняя женщина дважды победила коронавирус (видео)
16:20 Сегодня Телеграф

Уникальную тягу человеческого организма к жизни продемонстрировала 104-летняя Кармен Эрнандес, проживающая в колумбийском городе Тунха.

Эрнандес в течение 25 лет проживает в доме престарелых Сан-Хосе в городе Тунха. Ранее у нее диагностировали рак носа, который она успешно преодолела. В июне 2020 года она подхватила COVID вместе с еще двумя обитателями того же дома, сообщает noticiasrcn.

С помощью медиков старикам удалось выздороветь. В феврале 2021 года бабушка была вакцинирована. Однако, 8 марта у нее опять обнаружили коронавирус. Тем не менее, ей опять удалось победить болезнь. 5 апреля Эрнандес выписали из больницы под аплодисменты медицинского персонала. Сейчас она проходит реабилитацию в доме престарелых.

Отметим, Кармен Эрнандес стала самой пожилой женщиной, сумевшей победить covid-19.

Напомним, президент Аргентины Альберто Фернандез подхватил коронавирус. Это произошло несмотря на тот факт, что аргентинский лидер сделал себе прививку российской вакциной "Спутник-V". Укол сделали в конце января 2021 года.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Колумбия, Коронавирус, Covid-19.
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