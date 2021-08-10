В Грузии в один день зафиксировали два антирекорда по COVID-19 с начала пандемии

Грузия переживает очередной всплеск коронавируса - 10 августа в стране зафиксировали сразу два антирекорда - по количеству новых случаев и по количеству летальных исходов.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Рекордное количество заболевших коронавирусом в Грузии - 5697 человек. Предыдущий антирекорд установили 5 декабря 2020 года - 5450 случаев.

За сутки понедельника в Грузии умерли 54 пациента. Предыдущий максимальный показатель смертей от COVID-19 за сутки фиксировали также в декабре 2020 - 19.12 умерли 53 человека.

Рост количества заболевших в Грузии проходит на фоне мер безопасности, которые приняты в стране. Жителям Украины для путешествия в Грузию необходимо не только иметь международный сертификат о полном курсе вакцинации, но и при пересечении сухопутной и морской границ предоставить негативный ПЦР-тест.

Для невакцинированных граждан нужно не только иметь при себе свежий ПЦР-тест (за 72 часа до въезда), но и пройти повторное тестирование этим методом уже в Грузии. Освобождены от этих мер только дети до 10 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что Грузию, Румынию и Новую Зелендию "тряхнуло" землетрясение.