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В Грузии в один день зафиксировали два антирекорда по COVID-19 с начала пандемии

В Грузии в один день зафиксировали два антирекорда по COVID-19 с начала пандемии
Обновлено 13:28 Сегодня Телеграф TCHospital

Грузия переживает очередной всплеск коронавируса - 10 августа в стране зафиксировали сразу два антирекорда - по количеству новых случаев и по количеству летальных исходов. 

Об этом сообщает "Эхо Кавказа". 

Рекордное количество заболевших коронавирусом в Грузии - 5697 человек. Предыдущий антирекорд установили 5 декабря 2020 года - 5450 случаев. 

За сутки понедельника в Грузии умерли 54 пациента. Предыдущий максимальный показатель смертей от COVID-19 за сутки фиксировали также в декабре 2020 - 19.12 умерли 53 человека. 

Рост количества заболевших в Грузии проходит на фоне мер безопасности, которые приняты в стране. Жителям Украины для путешествия в Грузию необходимо не только иметь международный сертификат о полном курсе вакцинации, но и при пересечении сухопутной и морской границ предоставить негативный ПЦР-тест. 

Для невакцинированных граждан нужно не только иметь при себе свежий ПЦР-тест (за 72 часа до въезда), но и пройти повторное тестирование этим методом уже в Грузии. Освобождены от этих мер только дети до 10 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что Грузию, Румынию и Новую Зелендию "тряхнуло" землетрясение. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 427

Все по теме:

Грузия, Смертность, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Эпидемия коронавируса.
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