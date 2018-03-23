Скрипали могли получить необратимые повреждения мозга из-за отравления

Об этом заявил британский судья, выдавший следствию разрешение на отбор образцов крови у пострадавших, пишет Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Лондонский суд разрешил брать образцы крови у Скрипалей для изучения инспекторами по химическому оружию, чтобы подтвердить заключение британской исследовательской лаборатории Портон-Дауна, идентифицировавшей химическое вещество как часть группы "Новичок".

Согласно решению суда, неназванный врач, который лечит Скрипалей, сообщил, что они находятся под мощными успокоительными и неспособны общаться, и что невозможно оценить, когда и в какой степени они смогут восстановить умственные способности.

"Точный эффект воздействия на их долгосрочное здоровье остается неясным, хотя медицинские тесты показывают, что их умственная способность может быть нарушена до неизвестной и до сих пор неустановленной степени", - сказал судья Дэвид Уильямс.

Как сообщалось, 19 марта в Британию прибыли эксперты ОЗХО, чтобы провести независимый анализ вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь.

Британский суд разрешил экспертам взять образцы крови у Сергея Скрипаля и его дочери.

Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что все доказательства по делу Скрипаля указывают на ответственность российского государства.

Джонсон также заявлял, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать токсическое нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления бывшего российского агента в Британии.

Как известно, Великобритания высылала из страны 23 российских дипломата и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за инцидента в Солсбери.