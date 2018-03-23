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Скрипали могли получить необратимые повреждения мозга из-за отравления

Солсбери
07:32 Сегодня Телеграф

Новости мира: Токсин военного класса, которым отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь, может привести их к умственной недееспособности.

Об этом заявил британский судья, выдавший следствию разрешение на отбор образцов крови у пострадавших, пишет Украинская правда со ссылкой на Reuters.

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Лондонский суд разрешил брать образцы крови у Скрипалей для изучения инспекторами по химическому оружию, чтобы подтвердить заключение британской исследовательской лаборатории Портон-Дауна, идентифицировавшей химическое вещество как часть группы "Новичок".

Согласно решению суда, неназванный врач, который лечит Скрипалей, сообщил, что они находятся под мощными успокоительными и неспособны общаться, и что невозможно оценить, когда и в какой степени они смогут восстановить умственные способности.

"Точный эффект воздействия на их долгосрочное здоровье остается неясным, хотя медицинские тесты показывают, что их умственная способность может быть нарушена до неизвестной и до сих пор неустановленной степени", - сказал судья Дэвид Уильямс.

Как сообщалось, 19 марта в Британию прибыли эксперты ОЗХО, чтобы провести независимый анализ вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь.

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Британский суд разрешил экспертам взять образцы крови у Сергея Скрипаля и его дочери.

Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что все доказательства по делу Скрипаля указывают на ответственность российского государства.

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Джонсон также заявлял, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать токсическое нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления бывшего российского агента в Британии.

Как известно, Великобритания высылала из страны 23 российских дипломата и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за инцидента в Солсбери.

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Новости мира, Великобритания, Новичок, Отравление Скрипаль, Отравление Скрипаля, Сергей Скрипаль, Солсбери.
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