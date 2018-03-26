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Две женщины погибли в результате схода лавины в горах Франции
08:11 Сегодня Телеграф
112.ua
Новости мира: Во Французских Альпах в результате схождения лавины погибли две лыжницы.
Во Франции в результате схода лавины в коммуне Модан погибли две лыжницы.
Об этом сообщает Enca.
"Лавина сошла в воскресенье примерно в 17:30 по местному времени и унесла их, когда они были на высоте в 2,7 тыс. метров", - говорится в сообщении.
В результате погибли две женщины 57 и 58 лет. Сопровождавшему их мужчине удалось спастись. Он тщетно пытался найти их, прежде чем спуститься с горы, чтобы поднять тревогу.
Telegraf.com.ua