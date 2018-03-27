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В Косово распалась правительственная коалиция из-за задержания дипломата

Задержание Марко Джурича
08:40 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Косово задержан Марко Джурич, главный сербский переговорщик между Белградом и Приштиной в переговорах, проводимых при посредничестве ЕС.

Руководство "Сербского списка", политической группы сербской общины в Косово, приняло решение покинуть правительство в Приштине и уведомит об этом решении президента Сербии Александера Вучича.

Об этом заявил глава группы Горан Ракич, сообщает Европейская правда со ссылкой на RTS.

"Диалог в этих условиях, когда в воздухе свистят пули, когда на слова отвечают винтовками и подошвами сапог, а против граждан применяется институциональное насилие, не имеет смысла", - сказал Ракич.

В понедельник в северной части Митровицы – косовском анклаве с сербcкозычным населением – прошла спецоперация по задержанию Марка Джурича, главного сербского переговорщика между Белградом и Приштиной в переговорах, проводимых при посредничестве ЕС.

В Косово задержали сербского чиновника

Сообщалось, что после захвата, проведенного с применением оружия и спецсредств, дипломата повезли в столицу Косово.

Косовская полиция подтвердила задержание, но сообщила, что вернула задержанного дипломата в Сербию.

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Новости мира, ЕС, Косово, Марко Джурич, Сербия.
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