Появилось видео изнутри сгоревшего ТЦ в Кемерово (Видео) https://telegraf.com.ua/files/2018/03/p_542247332.jpg https://telegraf.com.ua/files/2018/03/p_542247332-567x309.jpg 2018-03-27T19:26:21+03:00 Мир, Европа В торговом центре Зимняя вишня в российском городе Кемерово в результате пожара уничтожено практически все, кроме металлических конструкций. https://telegraf.com.ua/mir/europa/3980245-poyavilos-video-iznutri-sgorevshego-tts-v-kemerovogo-video.html

Появилось видео изнутри сгоревшего ТЦ в Кемерово (Видео) Появилось видео, снятое внутри торгового центра Зимняя вишня в российском городе Кемерово после ликвидации масштабного пожара. Судя по видео, в результате происшествия в здании уничтожено практически все, кроме металлических конструкций.