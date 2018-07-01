Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 01.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман о военных моряках: Эти молодые люди - будущее нашей страны
Гройсман о военных моряках: Эти молодые люди - будущее нашей страны
Новости: В Украине с 1 июля вырос прожиточный минимум
В Украине с 1 июля вырос прожиточный минимум
Новости: "Собираюсь победить": Усик - о поединке с Гассиевым в Москве
"Собираюсь победить": Усик - о поединке с Гассиевым в Москве
Новости: В WhatsApp ввели возможность создания каналов
В WhatsApp ввели возможность создания каналов
X

В Германии автобус с детьми попал в ДТП: есть пострадавшие

Авария в Германии
12:43 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: В Германии в ДТП попал пассажирский автобус, в котором находились 42 детей.

К северу от немецкого города Любек в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в аварию попал пассажирский автобус, в котором находились 42 ребенка в возрасте от 10 до 15 лет. Об этом сообщает DPA.

По предварительным данным, водитель автобуса, который вез детей в летний лагерь, пытался избежать столкновения с автомобилем и выехал на встречную полосу, где врезался в машину скорой помощи.

В Индии пассажирский автобус упал в ущелье, погибли более 40 человек

Большинство пассажиров получили лишь незначительные травмы, однако двое получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Полиция проводит расследование.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Авария в Германии, Автобус, Германия, ДТП.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

В Косово хотят видеть США или Германию посредником в споре с Сербией На ЛГБТ-марш в Хельсинки вышло около 100 тысяч человек Италия отказала в швартовке спасательному катеру с 60 мигрантами на борту

Последние новости

В Киркуке взорвалось авто, один человек погиб, еще 20 ранены Cтаховский завершил подготовку в Уимблдону Настя Каменских рассказала, как полюбить себя и оставаться стройной
Сегодня читают
01 ЧМ-2018: результаты матчей 1/8 финала 30 июня
02 Сын Таисии Повалий публично унизил мать
03 В киевской больнице "Феофания" скончался бывший нардеп
04 Ющенко: Россия ответственна за шесть войн, идущих сегодня в Восточной Европе
05 Франция - Аргентина: обзор матча 1/8 финала ЧМ-2018 (Видео)
Новости сегодня
13:03 Прага, Будапешт и Варшава заявили, то не подписывали соглашение ЕС по беженцам
13:01 В Кривом Роге избили организатора Марша равенства
12:51 Белла Хадид порадовала гламурными и откровенными образами
12:41 Врачи рассказали, чем может быть опасно головокружение
12:32 Защитник сборной Бразилии продолжит карьеру в Динамо
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сегодня в Украине празднуют День Военно-морских сил
Сегодня в Украине празднуют День Военно-морских сил
Новости: Пенсии, развитие медреформы и отказ от мелочи: что ждет украинцев в июле
Главные изменения, которые ожидают украинцев в июле
Новости: Подтопленные дома и сорванные крыши: в Украине ликвидируют последствия непогоды
В Украине ликвидируют последствия непогоды
Новости: Рецепт дня: чипсы из лаваша
Рецепт дня: чипсы из лаваша
Добавить комментарий
0