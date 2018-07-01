В Германии автобус с детьми попал в ДТП: есть пострадавшие

К северу от немецкого города Любек в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в аварию попал пассажирский автобус, в котором находились 42 ребенка в возрасте от 10 до 15 лет. Об этом сообщает DPA.

По предварительным данным, водитель автобуса, который вез детей в летний лагерь, пытался избежать столкновения с автомобилем и выехал на встречную полосу, где врезался в машину скорой помощи.

Большинство пассажиров получили лишь незначительные травмы, однако двое получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Полиция проводит расследование.