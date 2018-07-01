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В Германии автобус с детьми попал в ДТП: есть пострадавшие
Новости мира: В Германии в ДТП попал пассажирский автобус, в котором находились 42 детей.
К северу от немецкого города Любек в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в аварию попал пассажирский автобус, в котором находились 42 ребенка в возрасте от 10 до 15 лет. Об этом сообщает DPA.
По предварительным данным, водитель автобуса, который вез детей в летний лагерь, пытался избежать столкновения с автомобилем и выехал на встречную полосу, где врезался в машину скорой помощи.
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Большинство пассажиров получили лишь незначительные травмы, однако двое получили серьезные травмы и были госпитализированы.
Полиция проводит расследование.
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