Британия обещает задержать подозреваемых в отравлении Скрипалей при выезде из РФ

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заверил, что двое подозреваемых в использовании нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери будут немедленно задержаны после того, как покинут Россию.

Министр отметил в воскресенье, 9 сентября, что "сотрудники ГРУ получают приказы от представителей самого высокого уровня российской власти".

Осознавая, что в России эти подозреваемые будут недоступны для британского законодательства, Джавид заявил BBC, что "если они когда-либо покинут территорию Российской Федерации, Британия и ее союзники задержат их и представят к наказанию".