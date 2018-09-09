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Британия обещает задержать подозреваемых в отравлении Скрипалей при выезде из РФ

Саджид Джавид
22:27 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: В России подозреваемые россияне недоступны для британского законодательства.

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заверил, что двое подозреваемых в использовании нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери будут немедленно задержаны после того, как покинут Россию.

Министр отметил в воскресенье, 9 сентября, что "сотрудники ГРУ получают приказы от представителей самого высокого уровня российской власти".

Осознавая, что в России эти подозреваемые будут недоступны для британского законодательства, Джавид заявил BBC, что "если они когда-либо покинут территорию Российской Федерации, Британия и ее союзники задержат их и представят к наказанию".

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Новости мира, Британия, Гру, Новичок, Отравление в Солсбери, Россия, Солсбери.
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