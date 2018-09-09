Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4469338-britaniya-obeshhaet-zaderzhat-podozrevaemyih-v-otravlenii-skripaley-pri-vyiezde-iz-rf.html
Британия обещает задержать подозреваемых в отравлении Скрипалей при выезде из РФ
Новости мира: В России подозреваемые россияне недоступны для британского законодательства.
Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заверил, что двое подозреваемых в использовании нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери будут немедленно задержаны после того, как покинут Россию.
Министр отметил в воскресенье, 9 сентября, что "сотрудники ГРУ получают приказы от представителей самого высокого уровня российской власти".
Осознавая, что в России эти подозреваемые будут недоступны для британского законодательства, Джавид заявил BBC, что "если они когда-либо покинут территорию Российской Федерации, Британия и ее союзники задержат их и представят к наказанию".
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