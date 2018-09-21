В Приднестровье приветствуют идею референдума, но "держат курс на РФ"

В непризнанном Приднестровье в целом приветствуют идею президента Молдовы Игоря Додона проводить референдумы в стране, однако отвергают его предложение определить путем референдума статус региона в составе страны.

Об этом говорится в заявлении МИД Приднестровья, сообщает Украинская правда.

"В МИД Приднестровской Молдавской Республики отметили достаточно прогрессивную для молдавской политической системы инициативу о проведении в Молдове всенародного референдума", - говорится в заявлении.

В то же время отмечается, что "судя по народным протестам в Молдове, значительно более востребованным стало бы вынесение на всенародное голосование действительно злободневных и важных для граждан Молдовы вопросов, связанных с определением дальнейшего вектора развития".

Руководство непризнанного Приднестровья говорит, что поддерживает курс на "независимость и последующее свободное присоединение к Российской Федерации".

"Высокий уровень развития процедур прямой демократии в полной мере позволяет всему народу Приднестровья самостоятельно определять судьбу своей страны на действительно всенародном уровне без разделения граждан по национальности, языку общения или наличию гражданства других стран.

"В этом контексте выдвинутое президентом Молдовы предложение определить путь развития соседнего Приднестровского государства большинством голосов граждан Молдовы выглядит противоречащим базовым принципам демократии и не имеет ничего общего с реалистичным механизмом нахождения окончательной формулы политического урегулирования конфликта", - добавили в Тирасполе.

Ранее Додон заявил, что способ реинтеграции приднестровского региона в состав Молдовы будет определен на референдуме после парламентских выборов в стране.

В то же время президент говорит, что после политического решения приднестровского конфликта войска с территории левого берега Днестра должны покинуть зону, вместе с вооружением, которое хранится там.

В последние годы произошли многочисленные изменения в отношениях между Молдовой и непризнанной республикой: восстановлена телефонная связь и железнодорожное сообщение между Кишиневом и Тирасполем, Кишинев начал признавать дипломы Приднестровского государственного университета, молдавские фермеры снова работают на спорных землях под Дубоссарами, на Приднестровье распространилась зона свободной торговли с ЕС, потому что ПМР стала частью молдавского соглашения об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом.

Согласно подписанному в 1992 году в Москве Соглашению о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Днестре, в Зоне безопасности (более 200 км вдоль реки) разместили посты миротворческих сил России, Молдавии и Приднестровья.

На территории приднестровского региона расквартированы более полутора тысяч военнослужащих России, а на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов и авиабомб.

Парламент Молдовы принял декларацию с требованием вывести российские войска с территории непризнанного Приднестровья.

22 июня Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск из приднестровского региона.