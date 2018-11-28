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Выборы в Грузии: Саакашвили призывает к массовым протестам

Выборы в Грузии: Саакашвили призывает к массовым протестам
20:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости мира: Михеил Саакашвили отказался признать итоги президентских выборов в Грузии, призвал народ к неповиновению.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призывает грузинское общество не признавать итоги состоявшегося второго тура президентских выборов и начать массовые акции протеста.

"Мы не признаем эти выборы, так как они проходили в условиях насилия. Я призываю всех граждан Грузии с завтрашнего дня перейти на положение массового неповиновения властям. Я призываю грузинскую полицию встать на сторону народа. Я призываю военных не выполнять незаконные приказы", - заявил М.Саакашвили в среду в эфире телекомпании "Рустави 2".

Это произошло после обнародования данных экзит-полов, по которым в президентских выборах победила Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта".

Как сообщалось, во втором туре президентских выборов в Грузии побеждает независимый кандидат Саломе Зурабишвили. Об этом свидетельствуют результаты опросов общественного мнения (экзит-пулов).

По данным "Гэллап интернешнл" (по заказу грузинского телеканала "Имеди") С.Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", набирает 58% голосов, а ее соперник Григол Вашадзе, выдвинутый оппозиционным объединением "Сила в единстве" и бывшей партией власти "Единое национальное движение", - 42% голосов.

Согласно другому экзит-полу, проведенному компанией "Эдисон Рисерч" (по заказу телеканала "Рустави-2"), С.Зурабишвили побеждает с 55% голосов. Соответственно, согласно этому вопросу, Г.Вашадзе набирает 45% голосов.

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Грузия, Выборы в Грузии, Михеил Саакашвили.
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