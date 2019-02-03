В одном из турецких кафе в Бельгии произошла стрельба: Трое раненных

В бельгийском городе Антверпен в результате стрельбы в одном из турецких кафе пострадали три человека.
Об этом сообщает Het Laatste Nieuws.
"В Антверпене три человека получили ранения во время стрельбы в турецком кафе сегодня днем. Полиция смогла задержать двух подозреваемых, а также изъяла оружие. Подозреваемые - отец и сын", - говорится в сообщении.
Пострадавших доставили в больницу с серьезными травмами.
Состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Полиция блокировала место инцидента, обстоятельства выясняются.