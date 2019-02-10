Супрун заявила, что есть два основных способа уменьшить уровень холестерина

Новости мира: Контролировать холестерин можно с помощью статинов, предназначенных исключительно по совету врача.

Изменение образа жизни и здоровое питание помогут снизить уровень холестерина. В случае проблем со здоровьем контролировать холестерин можно с помощью статинов, предназначенных исключительно по совету врача. Об этом в.а. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала в Facebook.

"Что делать, если вы получили свой результат и уровень холестерина повышен? Есть два основных способа его уменьшить: диета плюс высокая физическая активность; лекарства, среди которых, главным образом, это статины - средства, влияющие на синтез холестерина", - написала Супрун.

Она подчеркнула, что начинать прием статинов следует по назначению врача. В то же время потребность в лечении статинами может исчезнуть, если человек меняет свой образ жизни - бросает курить, злоупотреблять алкоголем, улучшает питание, нормализует вес и увеличивает уровень физической активности.

Она привела примеры, когда назначение статинов имеет смысл: если риск сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркта, инсульта, смерти от сосудистых болезней) в ближайшие 10 лет превышает 7,5%; если высокий уровень липопротеинов низкой плотности ( «плохого» холестерина) - 4,9 ммоль/л или выше. Оптимальный его уровень составляет менее 2,6 ммоль/л. Если есть заболевания, связанные с атеросклерозом (ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, ишемический инсульт, сужение артерий ног и т.д.); если есть факторы риска - курение, сахарный диабет, уровень "плохого" холестерина - 1,8-4,9 ммоль/л, сужение сосудов, гипертония, возраст 40-75 лет.

Руководительница Минздрава подчеркнула, что взрослые должны делать анализ на определение холестерина каждые 4-6 лет. Те, кто находится в группе риска (имеет семейную историю сердечно-сосудистых заболеваний, избыточный вес или диабет), должны делать это чаще.

Держать уровень холестерина на нормальном уровне, по словам Супрун, поможет ежедневная физическая активность. А также здоровое питание, основу которого составляют: цельнозерновые злаки, овощи, фрукты, растительные масла, бобовые и орехи; семечки, оливковое и рапсовое масло, скумбрия, сельдь; яблоки, тыква, корень сельдерея, овсянка, нут, чечевица.Кроме этого, стоит отказаться от сладостей, колбасных изделий, вредных жиров, копченостей и алкоголя.

Также необходимо следить за собственными параметрами: здоровый индекс массы тела (до 25) и адекватный охват талии (до 80 см для женщин, до 94 см у мужчин).