Разрушительное торнадо в Алабаме: десятки погибших

Новости мира: Число погибших в результате торнадо в штате Алабама в США возросло до 22 человек.

По меньшей мере 22 человека погибли из-за торнадо в американском штате Алабама.

Об этом сообщает местный телеканал WSFA со ссылкой на полицию.

Смерчи образовались в воскресенье, 3 марта, в округе Ли. Местные жители заметили, по крайней мере, два вихря, что пронеслись через жилую зону. Торнадо разрушали дома, ломали линии электропередач и с корнем вырывали деревья. Ущерб от стихии ликвидируют экстренные службы.

До сих пор продолжаются поиски пропавших людей. Медицинский центр Восточной Алабамы принял десятки пострадавших. Школы округа Ли в понедельник будут закрыты.

Large tornado Sunday afternoon in Lee County, Alabama. Fatalities were reported. Video from @ScottPeakeWX pic.twitter.com/6pw8h6qXAt — SevereStudios (@severestudios) 3 марта 2019 г.

"Мы сделали все возможное на сегодняшний вечер... Эта зона очень опасная... торнадо нанес сильный ущерб зданиям и домам в районе", - приводит телеканал слова Джонса. По данным телеканала, среди погибших есть восьмилетний ребенок.

Точное количество пострадавших не называется.

Как сообщается, в связи с тяжелыми погодными условиями губернатор штата Алабама Кэй Айви объявил режим чрезвычайного положения во всем штате.

Ранее сообщалось, что в результате двух торнадо в штате Алабама на юге США погибли по меньшей мере 14 человек.