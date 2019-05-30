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Обнаженные Femen с дымовыми шашками протестовали у Лувра

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Обнаженные Femen с дымовыми шашками протестовали у Лувра
16:09 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости мира: Возле дворца Пале-Рояль в Париже прошла массовая акция протестов движения Femen.

Около 60 представительниц феминистского движения Femen провели акцию протеста возле дворца Пале-Рояль, который расположен напротив парижского Лувра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europe 1.

Целью акции было "отдать уважение" примерно 60 женщинам, которые были убиты во Франции с начала года, заявили в Femen.

Прибыв на место о 11:00 утра, активисты с обнаженной грудью в течение 10 минут стояли на знаменитых колоннах Бюрена. Сначала они молчали, а потом зажгли дымовые шашки и выкрикивали: "Батькивщине безразлично убитых женщин" "Останови феминицид!".

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На теле у активисток были написаны имена, убитых во Франции женщин.

"Каждые два дня мы узнаем о новой жертве, а мы до сих пор не видим ожидаемых действий", - заявила в комментарии украинка Инна Шевченко, глава движения Femen.

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Париж, Франция, Протесты, Лувр, FEMEN, Феминизм.
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