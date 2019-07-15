Зажигала под хиты Abba: премьер Британии опять покорила сеть своими танцами (Видео)

Премьер Великобритании Тереза Мэй, оставляя свой пост, решила добавить юмора к работе, станцевав в очередной раз публично. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters. В сети появилось видео с танцами Мэй на Henley Festival. В частности, объективы видеокамер поймали чиновницу, когда та ритмично двигалась под известные хиты Abba, среди которых "Dancing Queen" и "Mamma Mia".