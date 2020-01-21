Министры ЕС хотят сохранить "ядерное соглашение" с Ираном

Новости мира:Министры провели широкое обсуждение развития ситуации на Ближнем Востоке.

Министры иностранных дел европейских стран, которые встретились в понедельник в Брюсселе в формате Совета ЕС, высказались за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном. Об этом во время пресс-конференции по итогам Совета ЕС рассказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Министры трех стран - Германии, Франции, Великобритании, которые попросили меня начать процесс урегулирования споров (вокруг "ядерного соглашения с Ираном) настаивали на том, что целью таких действий является сохранение соглашения, а не его замена другим", - подчеркнул Боррель.

Он отметил, что министры провели широкое обсуждение развития ситуации на Ближнем Востоке, и в этом контексте значительное внимание главные европейские дипломаты уделили именно рассмотрению вопросов вокруг "ядерного соглашения" Ирана.

"Я проинформировал министров о встрече с министром иностранных дел Ирана (Мохаммадом Джавадом) Зарифом в прошлый четверг в Дели, где у нас состоялся откровенный диалог, в частности, о последних событиях вокруг СВПД. Министры напомнили, что у меня есть мандат на проведение переговоров со всеми заинтересованными участниками в этом регионе с целью анализа ситуации, которая сложилась после последних событий и определения, каким может быть будущее СВПД", - сказал высокий представитель ЕС.

Франция, Германия и Великобритания запустили механизм разрешения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий относительно ядерной программы Ирана после отказа этой страны придерживаться соглашения, которое определяет предельные параметры обогащения урана. Ранее к выходу европейских стран из СВПД и к заключению с Ираном нового "ядерного соглашения" призывали США. Этот призыв поддержал премьер-министр Великобритании. Иран, в свою очередь, отверг такой сценарий.