"Есть надежда": В Китае вылечили 36 больных коронавирусом

В Китае 36 пациентов с коронавирусом были вылечены и уже выписаны из больниц.
Об этом сообщает China Daily со ссылкой на статистические данные Национальной комиссии здравоохранения.
"36 пациентов с пневмонией, инфицированных новым коронавирусом, были вылечены и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.
Первой медикам в Шанхае удалось вылечить 56-летнюю женщину, которая некоторое время проживала в Ухане, где была зафиксирована вспышка коронавируса.
Лечили женщину в городской больнице, где ее самочувствие постепенно улучшалось. За последние шесть дней у пациентки не было никаких симптомов заболевания. Её дважды проверяли на наличие вируса прежде, чем выписать.
Как сообщалось ранее, из-за нового коронавируса, который распространяется по миру в Китае, умерли уже 26 человек.
Зарегистрировано почти 900 случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах - Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США и Франции.
Власти Китая закрыли уже 13 городов в провинции Хубэй из-за распространения нового коронавируса.