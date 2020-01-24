"Есть надежда": В Китае вылечили 36 больных коронавирусом

1 В Китае 36 пациентов с коронавирусом были вылечены и уже выписаны из больниц. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на статистические данные Национальной комиссии здравоохранения.

2 "36 пациентов с пневмонией, инфицированных новым коронавирусом, были вылечены и выписаны из больниц", - говорится в сообщении. Первой медикам в Шанхае удалось вылечить 56-летнюю женщину, которая некоторое время проживала в Ухане, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

3 Лечили женщину в городской больнице, где ее самочувствие постепенно улучшалось. За последние шесть дней у пациентки не было никаких симптомов заболевания. Её дважды проверяли на наличие вируса прежде, чем выписать. Как сообщалось ранее, из-за нового коронавируса, который распространяется по миру в Китае, умерли уже 26 человек.