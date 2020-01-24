Скачать
Пятница, 24.01.2020
Дело Шеремета: суд изменил меру пресечения Яне Дугарь
Дело Шеремета: суд изменил меру пресечения Яне Дугарь
Зеленский об обстреле Мариуполя: Такое никогда не должно случиться снова
Зеленский об обстреле Мариуполя: Такое никогда не должно случиться снова
Артета прокомментировал интерес Арсенала к Матвиенко
Артета прокомментировал интерес Арсенала к Матвиенко
Татьянин день 2020: традиционные гадания на любовь
Татьянин день 2020: традиционные гадания на любовь

"Есть надежда": В Китае вылечили 36 больных коронавирусом

Смотрите фото (5)
"Есть надежда": В Китае вылечили 36 больных коронавирусом
18:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Комиссия здравоохранения Китая обнародовала результаты программы лечения больных коронавирусом.

  • 1

    В Китае 36 пациентов с коронавирусом были вылечены и уже выписаны из больниц.

    Об этом сообщает China Daily со ссылкой на статистические данные Национальной комиссии здравоохранения.

  • 2

    "36 пациентов с пневмонией, инфицированных новым коронавирусом, были вылечены и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.

    Первой медикам в Шанхае удалось вылечить 56-летнюю женщину, которая некоторое время проживала в Ухане, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

  • 3

    Лечили женщину в городской больнице, где ее самочувствие постепенно улучшалось. За последние шесть дней у пациентки не было никаких симптомов заболевания. Её дважды проверяли на наличие вируса прежде, чем выписать.

    Как сообщалось ранее, из-за нового коронавируса, который распространяется по миру в Китае, умерли уже 26 человек.

  • 4

    Зарегистрировано почти 900 случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах - Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США и Франции.

    Власти Китая закрыли уже 13 городов в провинции Хубэй из-за распространения нового коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Китай, Болезнь, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Холод "накрывает" все: прогноз погоды 24 января
02 Простая привычка, за которую ваше тело скажет вам "спасибо"
03 ТОП-8 невинных гигиенических привычек, которые незаметно подрывают наше здоровье
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 25 января
05 Как почистить кровеносные сосуды в домашних условиях?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эпидемия в Китае: ВОЗ выпустила рекомендации
Эпидемия в Китае: ВОЗ выпустила рекомендации
День в ООС: боевики стреляли из минометов, ранен военнослужащий ВСУ
День в ООС: ранен военнослужащий ВСУ
Куба назначила нового посла в Украине
Куба назначила нового посла в Украине
День студента 2020: как празднуют в Украине и в других странах мира
День студента 2020: как празднуют в Украине и в других странах мира
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь