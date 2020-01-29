ВОЗ созывает чрезвычайный комитет по коронавирусу

Новости мира:Глава ВОЗ созовет в четверг чрезвычайный комитет по коронавирусу.

Чрезвычайный комитет соберется в четверг для обсуждения проблемы коронавируса, объявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Я решил вновь созвать чрезвычайный комитет по новому коронавирусу завтра, чтобы он рекомендовал мне, объявлять ли текущую вспышку чрезвычайной ситуацией в области международного общественного здравоохранения", - сообщил он в Twitter в среду.

Он отметил, что вернулся из Китая, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по ситуации со вспышкой коронавируса. Глава ВОЗ указал, что высоко ценит "подобную открытость" с китайской стороны. Кроме того, он добавил, что сотрудники ВОЗ работают круглосуточно.

Экстренный комитет ВОЗ дважды собирался на прошлой неделе для обсуждения вопроса, объявлять ли ситуацию вокруг нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области международного общественного здравоохранения.

Однако по итогам обеих встреч комитет принял решение, что пока преждевременно объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения.

По последним данным, на территории Китая, где находится большинство заболевших, зафиксировано 6078 случаев заболевания новым типом коронавируса. От вызываемой им болезни умерли 132 человека, 115 человек выздоровели.

Таким образом, по числу заболевших в Китае новый коронавирус уже превзошел вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) 2002-2003 гг. Тогда на территории материкового Китая было зафиксировано 5327 случаев заболевания.