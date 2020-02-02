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"Спасение жизни": как итальянские продавцы пользуются атмосферой страха вокруг коронавируса

"Спасение жизни": как итальянские продавцы пользуются атмосферой страха вокруг коронавируса
14:05 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В Италии появился черный рынок защитных масок.

На улицах Рима появились продавцы защитных масок, которые пользуются атмосферой страха вокруг коронавируса и тем, что выкупили эти средства в аптеках.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Торговля обычными одноразовыми медицинскими масками продолжается, среди прочих, в районе крупнейшей римской станции Термини. Их предлагают путешественникам уличные продавцы как "спасение жизни" и "необходимое" в связи с эпидемией в Китае.

Торговцы держат их в руках, часто без упаковки. Цена - 2 евро каждый.

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В то же время эксперты указывают, что эти маски не помогают. Такая защита является совершенно бесполезной в случае с коронавирусом - аргументируют специалисты и призывают не поддаваться панике, на которой хотят заработать уличные торговцы.

Правительство Италии первым среди стран ЕС объявило шестимесячную чрезвычайную ситуацию в связи с рисками для здоровья, связанными с коронавирусом из Китая.

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Новый вирус примерно за месяц убил более 100 человек в Китае. В то же время заразилось более 4000 человек, случаи заражения также зарегистрированы в более десятках других стран, в частности Франции, Италии и Германии.

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Все по теме:

Италия, Китай, Эпидемия, Коронавирус.
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