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"Это глобальное открытие": в Риме удалось изолировать коронавирус

"Это глобальное открытие": в Риме удалось изолировать коронавирус
16:28 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Коронавирус изолировали в госпитале в Риме, по мнению министра здравоохранения это новость глобального значения.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что в больнице Спалланзани в Риме удалось изолировать коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere Della Sera.

"Коронавирус был изолирован в больнице Спалланзани в течение этих часов. Это означает, что есть больше возможностей изучить его, чтобы определить, что делать, чтобы ограничить его", - сказал Сперанца.

"Это глобальное открытие, которое будет доступно для всего международного сообщества", - добавил он.

Фото: EPA

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Двое китайских туристов из Уханя находятся в больнице Спалланзани. У них было подтверждено наличие коронавирусной инфекции.

Правительство Италии первым среди стран ЕС объявило шестимесячную чрезвычайную ситуацию в связи с рисками для здоровья, связанными с коронавирусом из Китая.

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Новый вирус примерно за месяц убил более 100 человек в Китае. В то же время заразилось более 4000 человек, случаи заражения также зарегистрированы в более десятках других стран, в частности Франции, Италии и Германии.

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Италия, Китай, Эпидемия, Коронавирус.
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