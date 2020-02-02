Коронавирус в Германии: число зараженных растет

Новости мира:Число зараженных новым коронавирусом в Германии возросло до 10 человек.

В двух человек, эвакуированных из китайского города Ухань в Германию, обнаружили новый китайский коронавирус.

Об этом сообщает DW со ссылкой на власти города Гермерсхайм, куда были доставлены эвакуированные.

Отмечается, что зараженных доставили в больницу Франкфурта-на-Майне. Появились ли у них уже симптомы заболевания, пока неизвестно.

124 пассажира были эвакуированы из Уханя 1 февраля немецким военным самолетом. Сразу по прибытии все прошли медицинскую проверку.

В результате в Гермерсхайм были привезены и размещены в казармах бундесвера 113 человек. У двух из них сейчас и выявлен коронавирус.

Остальные 111 остаются под карантином.

Ранее в Германии уже были обнаружены восемь случаев заражения коронавирусом. Таким образом, теперь количество инфицированных немцев возросло до 10 человек.

Как сообщалось ранее, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организации здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая. Новый коронавирус уже выявлено более чем 20 странах мира.

По состоянию на 2 февраля количество инфицированных коронавирусом 2019 nCoV возросло до 14 568, из которых 305 – летальные.