"Застряли" в Амстердаме: Китайские моряки не могут вернуться на родину из-за коронавируса

Новости мира:В связи с коронавирусом китайские моряки остаются в Амстердаме.

Из-за коронавируса китайские моряки не могут вернуться в Китай и вынуждены находиться на корабле в Амстердаме — столице Нидерландов.

Об этом сообщает NOS.

"Члены экипажа китайского корабля на несколько дней застряли в районе западной гавани, в Амстердаме. Они не могут вернуться в Китай из-за коронавируса ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судьба экипажа до сих пор не определена, потому что из-за коронавируса не может прибыть новая команда из Китая. Корабль должен оставаться укомплектованным, поэтому экипаж не может выходить. Члены экипажа отправились из Китая десять месяцев тому назад, задолго до вспышки коронавируса.

В Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV).

Напоминаем, число смертей от нового вируса достигло показателя 565, а количество подтвержденных случаев заражения составляет 28 274. Вирус зафиксировали уже в 24 странах.

Коронавирусы – это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.