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Глава МВФ рассказала о влиянии коронавируса на глобальную экономику

Глава МВФ рассказала о влиянии коронавируса на глобальную экономику
23:28 Пт, 14 Февраль 2020 Телеграф Укринформ

Новости мира:Глава МВФ о влиянии коронавируса на глобальную экономику: Мы не знаем, что будет дальше.

На сегодня рано прогнозировать конкретные последствия коронавируса для глобальной экономики, однако уже через несколько недель можно будет провести подробный анализ и скоординировать международные действия для уменьшения негативного воздействия.

С таким призывом выступила в пятницу на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Я чувствую себя очень некомфортно, когда кто-то пытается спрогнозировать влияние коронавируса (на глобальную экономику). Мы действительно пока не знаем точно, что будет дальше", - отметила глава Фонда.

Она подчеркнула, что некоторые сравнивают последствия коронавируса COVID-19 с воздействием вируса SARS, охватившего в основном Китай и Гонконг в 2002-2003 годах.

"Но это далеко от эпидемии SARS. Нынешний вирус - другой, Китай сейчас другой (в плане влияния на глобальную экономику - ред.), и мировая экономика сейчас очень отличается от той, которую мы помним в начале 2000-х годов", - подчеркнула глава МВФ.

В этом контексте она отметила, что в настоящее время Фонд тщательно наблюдает за ситуацией и собирает данные для анализа.

"С нашей точки зрения, очень важно внимательно следить за тем, как будут развиваться события в течение следующих нескольких недель, когда китайские фабрики откроются снова, как этот вирус будет распространяться внутри Китая и за его пределами", - отметила директор-распорядитель Фонда.

После этого, по ее словам, можно провести подробный анализ последствий вируса для глобальной экономики.

"Потом мы можем согласовать и скоординировать мероприятия в защиту мировой экономики от более серьезного удара", - отметила Георгиева.

Она отметила, что объединить международные усилия в этом вопросе очень важно. Глава МВФ выразила надежду, что увидит, как министры финансов и руководители центробанков соберутся вместе для согласования совместных действий.

Как сообщалось, по последним данным, общее количество заболевших пневмонией, вызванной коронавирусм, составляет 64435 в 27 странах мира. А количество погибших возросло до 1383. Подавляющее большинство пациентов зарегистрировано на материковом Китае.

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МВФ, Мюнхен, Кристалина Георгиева.
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