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В Италии скончался второй человек от коронавируса

В Италии скончался второй человек от коронавируса
11:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:В настоящее время в Ломбардии 16 итальянцев заражены вирусом.

Жертвами нового коронавируса в Италии стал уже второй человек. Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

"Вторая жертва коронавируса в Италии. Согласно данным из медицинских источников, это женщина, проживающая в Ломбардии, которая может быть связана со случаями в Кодоньо", - пишет издание.

Первой жертвой, как указано, стал 78-летний Адриано Тревизан, который скончался в больнице в Падуе, где он был госпитализирован вместе с другим человеком, инфицированным вирусом.

Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Италии

Таким образом, известно уже о трех смертях от коронавируса в Европе.

Как сообщалось ранее, ранее сообщалось о двух летальных случаях из-из коронавирус в Европе - по одному в Италии и Франции. 

Напомним, число заражений коронавирусом в Южной Корее подскочило до 346 человек.

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Италия, Коронавирус, Ломбардия, Вспышка коронавируса, Смерть от коронавируса.
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