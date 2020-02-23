Коронавирус сорвал карнавал в Венеции

Новости мира:В Венеции отменили карнавал из-за рисков распространения коронавируса.

В Венеции отменили карнавал в связи с опасениями распространения коронавируса.

Об этом сообщил губернатор региона Венето Лука Зая в воскресенье, 23 февраля, сообщает DW.

"Мы должны принять кардинальные меры. К этим мерам относится отмена карнавала и даже больше", - сообщил он.

По данным местных властей, количество инфицированных коронавирусом в северо-восточном регионе Италии увеличилось до 19 человек. Среди них двое пожилых людей находятся в больнице в Венеции.

Накануне в Италии выявили уже более сотни случаев заражения коронавирусом, два человека погибли, один человек вылечился. Правительство страны ограничило свободу передвижения в тех регионах на севере страны, где выявлены случаи заражения коронавирусом.

Карнавал в Венеции начался 16 февраля и должен был продлиться до вторника, 25 февраля.