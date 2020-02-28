Коронавирус распространяется: Во Франции в два раза возросло количество зараженных

Новости мира:Во Франции количество зараженных на коронавирус возросло в более чем два раза и составляет 38 человек.

За день количество заболевших новым коронавирусом во Франции выросло в более чем в 2 раза и составляет 38 человек.

Об этом сообщает Le Figaro.

"Во Франции число зараженных людей выросло в четверг до 38 подтвержденных случаев против 18 днем раньше", - сказано в сообщении.

Как отмечает министр здравоохранения Оливье Веран, в настоящее время во Франции вылечено 12 пациентов, 24 госпитализированы и 2 умерли: 80-летний китайский турист, который умер 14 февраля, и 60-летний учитель французского языка, который не ездил в зону риска, скончался во вторник вечером.

Как сообщалось ранее, 25 февраля министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявлял, что в стране нет пациентов с "госпитализированным" коронавирусом, после того, как последний пациент, госпитализированный в Лионе, вылечился.