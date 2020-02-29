Во Франции из-за эпидемии коронавируса запретили все массовые мероприятия в помещениях

Новости мира:Во Франции запретили массовые мероприятия в закрытых помещениях, в которых принимают участие более 5 тысяч человек.

Франция запретила все мероприятия в закрытых помещениях с участием более 5 тысяч человек в связи с опасениями по поводу распространения нового коронавируса.

Как сообщает Le Figaro, об этом объявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

В субботу в Елисейском дворце президент Франции собрал чрезвычайное заседание правительства и Совета нацбезопасности. По его итогам Веран заявил, что на национальном уровне отменяются все мероприятия в помещениях с участием более 5 тысяч человек.

Также отменяются все общественные мероприятия в зонах распространения заболевания.

Кроме того, не состоится парижский полумарафон, который должен был пройти в воскресенье, отменяется карнавал в городе Анси и на один день раньше закроется сельскохозяйственная выставка в Париже.

По данным ВОЗ, по состоянию на 29 февраля во Франции зафиксировано 57 случаев заболевания COVID-19. 2 человека умерли.

Напомним, Соединенные Штаты отложили саммит АSEАN из-за эпидемии COVID-19.