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Эпидемия COVID-19: власти Грузии обратились к жителям страны

Эпидемия COVID-19: власти Грузии обратились к жителям страны
14:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Грузии призывают из-за коронавируса отменить массовые мероприятия.

Созданный в Грузии с целью предотвращения распространения в стране коронавируса COVID-19 межведомственный совет рекомендует отменить все многолюдные мероприятия в республике.

Как сообщает пресс-служба главы грузинского правительства, такое решение было принято в ходе заседания совета, прошедшего в воскресенье под председательством премьер-министра республики Георгия Гахария.

В пресс-службе отметили, что с данной рекомендацией уже ознакомлены все органы местного самоуправления.

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Также на заседании совет был проинформирован о ходе проводимых в масштабах всей страны дезинфекционных работ в учебных заведениях, детских садах, общественном транспорте и количестве находящихся на данный момент в карантине граждан.

В частности, в сообщении говорится, что на данный момент в карантине находятся более 100 человек.

Согласно данным Минздрава, в Грузии зарегистрировано три случая заражения коронавирусом COVID-19. Два случая выявлены у граждан Грузии, которые вернулись на родину через Азербайджан из Ирана и один - у женщины, посетившей Италию. Состояние здоровья больных в Минздраве оценивают как удовлетворительное.

Между тем Грузинская православная церковь накануне заявила о том, что не будет менять формат праздничных служб и призвала паству провести 1 марта по случаю Прощеного воскресенья крестный ход.

"С благословения католикос-патриарха всея Грузии Илии Второго, 1 марта, после прочтения молитвы Прощеного воскресенья, за пределами всех церквей пройдут Крестные ходы, окропление освященной водой и благословение людей", - сказано в заявлении патриархии Грузии.

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В патриархии при этом назвали не соответствующей действительности информацию о том, что в Румынии православная церковь якобы разрешила прихожанам не целовать иконы и использовать собственные одноразовые ложки во время Святого Причастия.

В патриархии подчеркнули, что таинство причастия не менялось никогда в истории даже в периоды массовых эпидемий.

Как заявил журналистам в этой связи в воскресенье митрополит Ахалкалаки и Кумурдо Николоз (Пачуашвили), запрет целовать иконы для верующих принесет больше вреда, чем коронавирус.

По его словам, церковь никого не принуждает прикасаться к иконам, но и рекомендовать не делать этого не будет.

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Грузия, Тбилиси, Вирус, Коронавирус, Covid-19.
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