В Италии более тридцати человек умерли от коронавируса и 1600 заражены

Новости мира:В Италии более полторы тысячи человек заражены и боле тридцати погибло от коронавируса.

Количество случаев заражения коронавируса в Италии на данный момент достигло 1694, при этом 34 человека умерли.

Об этом в воскресенье сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, пишет La Repubblica.

"На настоящий момент у нас 1694 зараженных, при этом около 51% находятся на карантине дома, то есть у них нет симптомов заболевания", — сказал Боррелли. Он уточнил, что 34 человека умерли, более 80 вылечились. Боррелли также сообщил, что 9% от общего числа заразившихся находятся в отделениях интенсивной терапии.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были обнаружены более чем в 50 государствах.

Coronavirus in Italia: gli ultimi aggiornamenti https://t.co/j0TMRrugne — la Repubblica (@repubblica) March 1, 2020

Отметим, что по меньшей мере 73 случая заражения новым коронавирусом были обнаружены в Испании за время распространения инфекции в стране. Об этом заявил в воскресенье журналистам директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон.

Впоследствии стало известно, количество зараженных новым коронавирусом в Германии достигло состоянию на утро воскресенья как минимум 117 человек. Такие данные привел в воскресенье научно-исследовательский институт имени Роберта Коха (RKI).