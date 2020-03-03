Европейская вспышка COVID-19: В Чехии зафиксировали два новых случая заражения

Новости мира:Медики в Чешской Республике зафиксировали и подтвердили еще два новых случая заболевания на коронавирус.

В Чешской Республике подтвержден пятый случай коронавируса нового типа. Госпитализирована женщина из Эквадора, у которой сначала был отрицательный тест.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Женщина из Эквадора путешествовала с американкой, у которой коронавирусная инфекция была обнаружена в воскресенье. Они обе учатся в Милане.

"Сначала тест был отрицательным, но через два дня он был абсолютно положительным. Женщина находилась в изоляции с субботы, поэтому дальнейших контактов не было", - сказал министр здравоохранения Адам Войтех.

Женщины сначала вылетел из Милана в Вену, откуда они переехали в Будапешт, потом в Брно и, наконец, в Прагу. Они искали жилье через сервис Airbnb.

Медики установили контакты с обеими зараженными иностранками. На карантине находятся 18 пассажиров, водитель автобуса, два водителя такси и официант ресторана.

Войтех заявил, что в целом 236 человек были проверены на коронавирус в Чехии, ожидается еще 16 результатов тестов.

Ранее Совет национальной безопасности Чехии решил приостановить полеты из и в Ломбардию – итальянский регион, где зафиксировано наибольшее количество заражений.