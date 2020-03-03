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Медики в Австрии подтвердили уже 21 случай заражения на коронавирус

Медики в Австрии подтвердили уже 21 случай заражения на коронавирус
12:58 Сегодня Телеграф Европейская Правда

Новости мира:В Австрии врачи зафиксировали более 20 случаев заболевания на коронавирус.

В Австрии подтвердили еще три случая заболевания новым коронавирусом, общее количество инфицированных возросло до 21 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier. 

Подробная информация о больных, а также место их пребывания пока не разглашается.

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Министр здравоохранения Рудольф Аншобер заявил, что около 350 человек по всей Австрии находятся в карантине. Большинство из них - это люди, имевшие тесный контакт с больными.

Случаи инфицирования зафиксировали в Вене, Тироле, Нижней Австрии, Зальцбурге и в Штирии. 

По данным медиков, большинство больных имеют легкие симптомы, только один 72-летний пациент в течение определенного времени лечится в реанимационном отделении и его состояние считается тяжелым.

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Как сообщалось ранее, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в Евросоюзе повысили уровень коронавирусного риска с "умеренного" до "высокого".

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Австрия, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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