В Норвегии лайнер поместили на карантин из-за коронавируса: на борту более тысячи человек

Новости мира:В Норвегии поместили в карантин немецкое круизное судно с более чем 1 тыс. пассажиров на борту.

Немецкий круизный лайнер Aida Aura во вторник поместили в карантин в Норвегии после того, как на борту были обнаружены двое пассажиров с подозрением на наличие коронавируса нового типа (COVID-19), сообщило во вторник агентство Associated Press.

По данным агентства, судно находится в порту норвежской коммуны Хёугесунн.

Сообщается, что на лайнер поднимался врач муниципалитета Хёугесунн, он не выявил симптомов заражения коронавирусом COVID-19 у находящихся на борту.

У двоих подозреваемых на наличие коронавируса взяты анализы, результаты ожидаются позднее во вторник.

Как сообщает Associated Press, эти двое путешественников контактировали с третьим лицом, у которого ранее выявили "уханьский" вирус. Он не находился на борту судна.

Между тем, круизная компания AIDA Cruises сообщила, что все пассажиры на борту проинформированы о проведении медицинского обследования.

"Все пассажиры остаются на борту, выход на землю не разрешен", - говорится в заявлении компании.

На круизном лайнере Aida Aura находятся 1,2 тыс. пассажиров.