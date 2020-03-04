В Польше подтвердился первый случай заболевания на коронавирус

Новости мира:Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский подтвердил информацию о первом случаи заражения коронавирусом в стране.

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Польше. Мужчина, приехавший из Германии, сейчас находится в инфекционной больнице в Зеленой Гуре на западе страны.

Об этом в среду во время пресс-конференции заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.

"Сегодня ночью мы получили положительный результат первого пациента, у которого подтвержден коронавирус в Польше", - сообщил Шумовский.

Он добавил, что инфицированный чувствует себя хорошо, а все, кто с ним контактировал, находятся сейчас на домашнем карантине.

По словам министра, пациент родом из Люблинского воеводства, а находится сейчас в инфекционной больнице города Зелена Гура Любушского воеводства на западе Польши.

Как сообщалось, по состоянию на 4 марта в мире зарегистрировано 93 158 случаев заражения вирусом. Его жертвами стали 3198 человек. Более 50 тысяч человек выздоровели.

Напомним, Канада не планирует закрывать границы из-за коронавируса.