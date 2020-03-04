В Нидерландах растет количество инфицированных COVID-19

Новости мира:Количество зараженных коронавирусом в Нидерландах достигло 38.

В Нидерландах подтвердили 15 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных увеличилось до 38 человек. Об этом сообщает NOS.

Из новых пациентов четверо были госпитализированы, остальные находятся в изоляции дома. Один из зараженных живет за границей и был в Нидерландах проездом.

Большинство пациентов были в северной Италии или являются контактами от предыдущего пациента. Источник передачи вируса нескольких пациентов все еще неизвестен.

Первые случаи заболевания подтверждены в Роттердаме и Утрехте.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в Евросоюзе повысили уровень коронавирусного риска с "умеренного" до "высокого".

Напомним, Представители стран Вышеградской группы обсудили совместную борьбу с коронавирусом.