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Эпидемия коронавируса: Sony Pictures закрывает офисы в Европе

Эпидемия коронавируса: Sony Pictures закрывает офисы в Европе
01:56 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: pixabay

Новости мира:Sony Pictures закрыла три офиса в Европе из-за коронавируса.

Киностудия Sony Pictures закрыла три своих офиса в Европе в рамках борьбы с распространением коронавируса. Как сообщает издание Variety, речь идет о представительствах компании в Лондоне, Париже и Гдыне.

Такое решение было принято после того, как один из сотрудников британского офиса вернулся из страны, где зафиксировано большое количество случаев заражения.

Утверждается, что сотрудники продолжат свою работу на дому. Естественно, только те, кому не требуется специальное оборудование для исполнения своих ежедневных обязанностей.

"Здоровье и благополучие наших сотрудников имеет первостепенное значение. Мы сочли важным сообщить вам, что один из наших лондонских сотрудников, возможно, подвергся воздействию коронавируса COVID-19 во время его недавней поездки в пострадавший район", - говорится в заявлении студии.

В Британии за сутки число инфицированных COVID-19 выросло на 34 человека

Отметим, что в конце 2019 года сообщалось, что прибыль Sony Pictures в третьем квартале значительно снизилась. Как свидетельствовали данные официального отчета компании, она составила 51 миллион долларов, тогда как годом ранее за аналогичный период прибыль студии превышала 100 миллионов долларов.

Борьба с коронавирусом уже привела к отмене многих массовых мероприятий и закрытию мест общественного пользования, в том числе музеев и кинотеатров.

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Эпидемия, Sony Pictures, Коронавирус.
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