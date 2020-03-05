Европейская эпидемия: В Германии резко возросло количество зараженных коронавирусом

Новости мира:В ФРГ более чем на треть возросло количество зараженных на коронавирус.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии выросло до 349, сообщает в четверг институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране.

Накануне институт сообщал о 262 подтвержденных случаях.

Больше всего заболевших в стране в крупнейшей земле Северный Рейн — Вестфалия (175), далее следует Баден-Вюртемберг (65) и Бавария (52), с которой началось распространение болезни по Германии, следом — Гессен (14). Случаи зафиксированы в Нижней Саксонии (10), Берлине (9), Рейнланд-Пфальце (7), Мекленбург-Передней Померании (4), Гамбурге, Бремене, Шлезвиг-Гольштейне (по три случая), Бранденбурге, Саар, Саксонии и Тюрингии (по одному). Таким образом, вирус зафиксирован во всех федеральных землях ФРГ, кроме Саксонии-Анхальт.

Добавим, Германия временно приостанавливает продажу за границу средств медицинской защиты на фоне распространения коронавируса нового типа.

К такому решению пришел кризисный штаб при правительстве ФРГ, сообщил в среду в Twitter Министерство здравоохранения Германии.